▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

行車上路難免遇上拋錨，有網友分享日前朋友父母在國道上拋錨的畫面，但影片中駕駛與乘客肉身下車甩動警示牌，並未先行撤退到路肩的護欄外，完整影片讓不少網友看完嚇出一身冷汗。

一名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文分享，稱她的友人父母日前駕駛英國Land Rover休旅車行駛在國道上，因不明原因在草屯交流道時拋錨，事後駕駛快速處置，才逃過一劫。

原PO發出高速公路局的國道即時影像畫面，畫面中可見到一輛白色休旅停擺在車道上，駭人的是，駕駛與女乘客下車後，並非在車後擺放三角警示牌，而是由女乘客拿著手上，在車道跳著甩動警示牌；下段畫面中，男駕駛再次上車，突然將車移動至路肩，徒留女乘客隻身在車道上甩動警示牌，隨後女乘客才快速奔跑撤退到路肩，同時該路段的車輛仍然川流不息。

文章曝光後，不少網友看影片嚇出一身冷汗，不少網友留言回應「標誌放著，人趕快去車道外吧，這樣子搖要幹嘛？等人撞嗎」、「第一次看的用生命在執行交管的，三角警示牌不是讓你舉在頭上的，你們還是不要上路好了」、「第一次知道，原來三角警示牌是拿在手上揮舞示警，不是放在地上示警的」、「太扯了…不怕死喔」、「天啊，我看到心臟都快熄火了！」

根據高公局公布的車輛故障處理步驟，建議駕駛若遇上車輛故障無法行駛時，應先打開方向燈，將車輛逐漸滑行停在路肩上，再啟動危險警告燈，並於車輛後方100公尺豎立車輛故障警示牌；若車輛無法滑至路肩，建議立即啟動危險警示燈，並擺放警示牌，同時車上所有人員都需下車至護欄外的安全處待援，利用路邊電話，或是撥打免費電話1968通報求援。