被封為「英國波神」的性感辣模凱蒂普萊斯（Katie Price），是英國著名的模特兒、歌手、作家以及商人，擁有多重身分的她因十分重視自己的外貌，因此從17歲開始就將原本的「原始B罩杯」一路升級到34G，讓她凹凸有致的身材曲線越來越顯著，但近期有網友發現她不僅臉變得不一樣，就連身材也走樣，引發熱烈討論。

現年43歲的凱蒂普萊斯，17歲時就為了愛美接受了第一次的隆乳手術，發現驚人效果後便愛上，開始沉迷於各種整形及隆乳手術，她先前曾透露自己曾不斷隆大後又縮小，不滿意又隆大，前後做了10幾次手術、體內已放入了750cc的隆乳物質，只為了幫胸部整出最完美的弧形，讓不少人相當驚訝。

但本月11日，凱蒂普萊斯遭到英國媒體爆料，表示她在2021年12月又動了第14次隆乳手術；而眼尖的網友也發現，近期與未婚夫前往泰國度假的凱蒂普萊斯，在社群媒體上所曬出的比基尼辣照中，看得出她胸的胸部已整到比頭部還大，臉上也顯得十分僵硬，詭異的身材比例也讓網友忍不住笑稱「她像掛了2顆籃球在胸前」、「我真的不覺得這樣好看」。

對此，凱蒂普萊斯的家人接受英國媒體《Mirror》採訪時透露，凱蒂普萊斯雖然在動手術前都有先告知媽媽及家人，但即使媽媽堅決反對她仍執意去做，因此家人都認為她對整形手術上癮，開始不理解她的行為甚至感到驚嚇，也對她有些失望；而她的媽媽認為她會整形上癮，是她認為自己「不再有吸引力」才會如此。