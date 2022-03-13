台北市議員羅智強，13日從蘆竹坑口捷運站出發，展開「1000公里傾聽桃園之旅」。(蔡依珍攝)

台北市議員羅智強走訪桃園為期九天的綠色生活悠遊節。(蔡依珍攝)

台北市議員羅智強走訪桃園為期九天的綠色生活悠遊節。(蔡依珍攝)

「桃園，我來了！」被視為下屆桃園市長熱門人選的台北市議員羅智強，13日從蘆竹坑口捷運站出發，展開「1000公里傾聽桃園之旅」，將以2至3周快速走完13區，再一街一巷深入桃園519里，強調沒有設時程，也不懷定見，把自己當把水倒空的杯子向桃園請益和學習，「最後會做出對自己、也對桃園負責任的決定！」

羅智強今清晨6點出門，搭機場捷運到蘆竹坑口站，8點展開1000公里的傾聽桃園之旅，行腳大園，一路走到竹圍漁港，他說「第一哩路」選擇大園，是因為桃園意象就是國門，桃園國際機場在大園，除宏觀討論桃園國際機場帶動地方經濟、生活和產業發展，也能微觀看看大園民眾乘載近50年禁限建等限制，以及航空城遷建問題糾結地方居民，從城市甚至台灣對國門的連結，傾聽當地朋友心聲。

羅智強也說，今天大園、明天蘆竹、接下來是新屋、觀音和楊梅，17、18、19日3天則會到復興區，跟原民立委高金素梅一起進入原鄉，他提到不管是49天夜宿或590公里謝票，大家都很隨興，好朋友們看見訊息紛紛會主動跟他聯絡，常常都是開始走才陸續安排，所以第一天行程都會比較簡單，就像很多事情都是做中準備、做中學，他也會從中把自己準備好。

羅智強強調，他在這趟1000公里行腳，把自己比喻為一杯把水倒空的杯子，不懷任何定見，就是向桃園的朋友請益、傾聽，單純聽桃園、看桃園、走桃園，形塑對桃園的想法，發掘大家的心聲。他也提到自己590公里謝票完有拜訪主席朱立倫，最後一天也是跟朱主席一起走，朱也鼓勵他多聽聽、走走、看看再決定，他說最後一定會做出對自己也對桃園負責任的決定。

羅智強說，這次1000公里行腳跟上回590公里謝票不太一樣，沒有設定時程，會分2階段走，先以2至3周時間總綱式的走，快速瀏覽13區傾聽，接下來會一街一巷走進桃園519里，除了步行也會用共享運具、客運或火車等大眾運輸，以不同方式行腳，也一併思考桃園交通政策。

面對網友讚他全身裝扮很不錯，羅智強笑回是3個女人幫他打理，先賣關子說是「老婆跟外面的女人」，才解釋說是游淑慧和徐巧芯，「我已經被她們折磨很久了，每天嫌我穿很奇怪，再不滿意我也沒辦法了！」