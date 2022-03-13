機車倒地索賠被拒撂人開打2掛彩 警逮7人全送辦

陳男昨天晚間到中市東英一街要騎走機車時，發現方男扶動他的機車並倒地，他認為方男弄倒機車導致受損而索賠，方男拒賠，宣稱他是好心幫忙扶起倒地機車，陳男與同行魏姓友人不滿，撂來3人來助陣理論；方男也叫來1名親友到場，雙方溝通過程發生肢體衝突，魏男及方男兩人掛彩，均頭部撕裂傷。

台中市第三警分局12日晚間8時許獲報，東區東英一街市場附近發生民眾糾紛、多人聚集打架，警方緊急到場處理，連夜帶回7人，全部依違反社會秩序維護法、傷害等罪送辦。

據了解，28歲陳男將機車停放在中市東英一街，取車時發現23歲方男扶起機車但又倒地，他檢視機車認為他的機車是方男弄倒而受損，要求賠償，方男堅稱他是好心扶車，陳男不滿，與21歲魏姓友人叫來3人前來助陣；方男也叫來1名親友與對方理論。

雙方協調溝通過程引發肢體衝突，導致魏男及方男兩人掛彩，各頭部撕裂傷，送醫治療，所幸均無大礙。