為協助師資生、職前教師及現職教師檢核其對國小包班教學各領域學科知能內容的瞭解，教育部辦理國小師資類科學科知能評量，3月間陸續在北、中、南、東4區辦理，經試務委員會審議通過之應考人數共計3200人，評量成績可於4月15日中午12時起上網查詢。

國小是包班教學，一個老師要同時上國語、數學、社會、自然與生活科技等領域，為提升國小師資生教學知能，教育部自2003年起委請台中教育大學辦理國民小學師資類科學科知能評量，並自2006年起全面改採電腦化適性測驗方式，依據考生作答情形，由系統挑選難度適合的試題供考生作答，以準確估計考生學科知能能力。

教育部表示，今年的評量依簡章辦理3梯次，第1梯次於3月間舉行，經試務委員會審議通過之應考人數共計3200人，應考人留意自己的應試日期及地點，並關注試務中心公布各項強化防疫措施，以共同維護各應考人及相關試務工作人員健康。

教育部指出，今年評量地點分布10處，北部考場為台北市立大學、國立台北教育大學、台大、清大；中部考場為台中教育大學；南部考場為大同技術學院、台南大學、私立三信家事商業職業學校、屏東大學；東部考場為東華大學。

教育部指出，此次評量將依據中央流行疫情指揮中心相關規定，落實各分區試場防疫作為，以「使用隔板，分散人流，維持社交距離」為原則，降低室內群聚染疫風險。

有關本評量重要規定及注意事項，在台中教育大學教師專業能力測驗中心官網公告，考生若有相關提問，可洽詢試務行政單位－台中教育大學，專線服務電話：（04）22183651、Email：[email protected]。