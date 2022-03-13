批蔣萬安「街頭小混混」 蘇貞昌：對方不客氣無法緘默不語

國民黨立委蔣萬安質詢問行政院長蘇貞昌能否承諾不再有大停電，蘇揆反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，蘇揆昨更指蔣的質詢是「街頭小混混」，國民黨反嗆院長是「國會流氓」。

蘇揆今上午出席在新北市政府舉辦的「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」，再度被問及此事，他說，「我依據憲法規定，到立院誠意回答所有問題，一向抱持態度就是誠心誠意好好討論認真報告，如果立委給我說明回答，我都以禮相待。」

蘇揆表示，不過向來他是你尊敬我一分，他回敬三分，如果對方不客氣，他不能老是緘默不語，有時媒體還會說呆了幾秒鐘、啞口無言，這樣也不好。

303大停電引爆民怨，國民黨立委蔣萬安日前質詢逼問行政院長蘇貞昌是否承諾不再發生大停電，蘇揆反嗆「國民黨從你祖父說要反攻大陸至今都未做到」，12日更指蔣在國會殿堂的質詢是「街頭小混混」；蔣則在臉書發文痛批，蘇揆比喻不倫不類的比喻，「這是沒有肩膀的院長，更是不負責任的政府」。