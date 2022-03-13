烏克蘭19歲網球女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）對於俄羅斯軍隊入侵她的家園感到憤怒，令她驚訝的是許多俄羅斯網球選手卻表現得若無其事。柯絲堤雅克在印地安泉大師賽告訴媒體：「非常失望的是沒有任何俄國選手來找我，替他們的國家向我說聲抱歉。」

俄羅斯、白俄羅斯選手被禁止使用國名國旗，不能參加國家隊，仍能以個人身分參賽，和往常沒什麼不同。柯絲堤雅克說：「只有一個人傳訊給我，另一個和我交談過，但是他們都沒有歉意，我也沒聽到他們表態不支持戰爭，這令我很訝異。」她批評那些俄羅斯選手沒有展現一般人類該有的品格，「這傷得我很重，每次去球場看見那些俄羅斯選手都會讓我很傷心。」

柯絲堤雅克指出，對於俄羅斯、白俄選手來說，現在比較麻煩的就只是外國制裁造成的銀行匯款問題，他們關心這件事可能還多過戰爭本身。她認為應該把這兩國選手全數踢出比賽，「就算不懂政治的人也能看出誰是侵略者，誰正在向對方扔炸彈，你不能在這種情況下保持中立。」

有些俄羅斯、白俄選手公開表態反戰，例如男網球王麥維德夫（Daniil Medvedev）、退役女將莎拉波娃（Maria Sharapova），不過柯絲堤雅克希望反戰的選手能夠進一步發聲譴責俄羅斯。