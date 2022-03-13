橘子(6180)2021年合併營收113.7億元，年增9％，為歷史次高，組合優化，營業毛利年增2成，歸屬母公司業主稅後淨利11.1億元，年增27％，每股盈餘6.30元。配發現金股利5元。以上周收盤計算，現金殖利率達7.58％。

橘子股價上周開低走高，一周上漲4.1％，日KD交叉向上，周五量能擴增到4960張，本周需持續放量，才有機會挑戰70元以上的套牢區。

今年下半年將推出1～2款遊戲，繼續貢獻營收。手上遊戲《天堂M》、《新楓之谷》表現優異，尤其長青遊戲《新楓之谷》接連推出大型改版，即使面臨手遊挑戰，該款端遊依舊表現不俗，團隊不斷優化營運活動，去年《新楓之谷》營收創下歷史新高，今年仍是營收主力遊戲。

beanfun!大幅優化UI/UX產品體驗，持續提高用戶活躍度，2022年將透過新上線的社團功能，發揮集團綜效。另外，網路相關服務猿聲廣告逐漸有營收貢獻，而面臨市場挑戰，樂點GASH今年第一季啟動轉型，希望成為數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台。