交通部長王國材12日率隊視察龜山島與頭城五漁村之一的外澳地區，再到壯圍沙丘生態園區與大東北角觀光圈業者進行產業座談。王國材指出，故事行銷、說在地的故事有助推動觀光，必須要透過整合與串聯區域觀光資源，提高景點吸引力。

龜山島每年3～11月採總量管制開放登島。王國材12日在路政司長林福山、觀光局長張錫聰及東北角暨宜蘭海岸風景區管理處長馬惠達等人陪同下，登上龜山島視察環湖步道、軍事坑道等觀光建設景點，接著前往位於頭城鎮的五漁村了解漁村特色與未來規畫。

五漁村是由聚落、車站及漁港組成的石城、大里、大溪、梗枋及外澳等5處特色漁村，觀光局補助宜蘭縣政府辦理「蘭海鐵道五漁村」計畫，已完成「頭城濱海森林公園計畫」，「石城小鎮串聯計畫」也在進行階段。

此外，觀光局已核准宜蘭縣政府申請的「宜蘭重點景區遊憩廊道計畫」，將持續辦理重點景區改善，優化遊憩品質。東北角管理處亦配合改善五漁村及周邊據點硬體空間，包括舊草嶺隧道南口、大里遊客中心、外澳服務區及龜山島遊客中心等。

觀光行銷及軟體服務方面，管理處推動「頭城鎮五漁村觀光發展規畫案」、「浪漫環境氛圍營造案」、「生態旅遊推動計畫案」，藉由跨機關共同合作，達到五漁村旅遊軸線串聯目的，期望五漁村成為台灣最美的山海明珠。

王國材隨後至壯圍沙丘生態園區，與20多位大東北角觀光圈觀光業者座談。業者表示，大東北觀光圈範圍包括宜蘭、金瓜石、九份、平溪等，為北台灣重要觀光景點，更是國際觀光客來台必遊景點。隨著疫情趨緩，業者已準備好迎接觀光客，就等政府鬆綁入境旅遊規定。

王國材強調，國旅市場發展需倚靠在地社區與文化特色做為基礎，結合地方生活產業，緊密凝聚小鎮土地情感，展現未來樣貌遠景，吸引更多民眾前來旅遊，為宜蘭及周邊帶來實質利益，提升經濟收益。

王國材指出，故事行銷、說在地的故事有助推動觀光，必須要透過區域觀光資源的整合與串聯，提高景點吸引力。透過觀光圈的產業推動模式，未來旅客的旅遊型態從一個點變成一個區域，甚至可以跨區域、跨縣市，挖掘在地之美。