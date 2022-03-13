日籍YouTuber「Iku老師」(佐藤生)，大學時期為了緩解壓力首度來到台灣旅行，畢業後他曾就職於日本大企業，最終卻選擇放穩定的工作，選擇來台發展，後來還成了台灣女婿，這一待就是12年，而他開創的YT頻道擁有超過40萬追蹤人數，而去年因為父親生病，Iku老師忍痛決定舉家搬回日本照顧爸爸，直到近日透露準備回來台灣，日前他表示聽到很多網友在說「很多外國網紅都離開台灣了」，因此蒐集了身邊網紅跟網友們的意見，製作了新影片，揭開爆發「離台潮」的理由。

談到外籍網紅爆發「離台潮」，Iku老師很有感，坦言自己也是其中一員，當然主要是受到新冠肺炎疫情影響，而去年疫情變得嚴峻時，無論是在台灣還是回到自己的國家，都是盡量不出門的狀態，因此很多人覺得既然現實是如此，不如就回家看看吧。

另外，雖然現在各國隔離政策逐漸鬆綁，但在新冠肺炎疫情嚴重的時候，要兩地跑有時間上的限制，畢竟兩邊都有隔離天數要遵守，一個來回基本就要耗費2、3個禮拜，坦言真的很麻煩，加上部份外國網紅沒有居留證，需要90天進出台灣一次，在疫情期間要遵守這個規定實在不切實際，因此許多人選擇暫時回到自己的國家，而Iku老師本身的狀況，雖然他是異國婚姻，但其實舉家來回非常麻煩，而兩邊都有家人的情況下，固定去另一半的故鄉也算是理所當然。

但Iku老師也表示，其實外國網紅離台潮，也不全是因為新冠肺炎，因為在疫情爆發前，很多人本就經常來往於台灣跟自己的國家，或為了探望家人或為了拍片，但疫情爆發後，這樣兩邊跑變得困難許多，尤其旅遊主題更是難上加難，「畢竟那段時間真的沒有案子」，但Iku老師對於這樣的情況，展現出樂觀，他覺得大家都在等待回到台灣的時機，相信如今狀況越來越穩定，應該不久後就有很多人會回來台灣，「像我們一樣國際結婚的夫妻的話，兩邊都是我們的家鄉啊」。