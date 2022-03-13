挺陳時中參選？蘇貞昌：尊重個人意願、樂觀其成 10:172022/03/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挺陳時中參選？ 蘇貞昌：尊重個人意願、樂觀其成 訂閱影音： 中時新聞網 「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」13日上午在新北市政府舉辦，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人均出席，被問到這是否代表力挺陳時中參選年底選戰，蘇揆會前受訪表示，「選舉尊重個人意願規畫，樂觀其成。」 對於是否力挺陳時中參選，蘇貞昌表示，「選舉尊重個人意願規畫，樂觀其成。」（翻攝自直播） 蘇揆說，疫情爆發迄今2年多來，全世界受害無窮，周邊國家確診數幾十萬增加，唯獨台灣疫情穩定控制良好，是指揮官陳時中和防疫團隊及國人一起努力的成果，非常不簡單，行政團隊政務官受社會期待指名參選，這是給行政團隊的肯定，他與有榮焉。 蘇揆今上午出席在新北市政府舉辦的「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」 #陳時中 #參選 #蘇貞昌 #北市 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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