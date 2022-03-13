挺陳時中參選？ 蘇貞昌：尊重個人意願、樂觀其成

「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」13日上午在新北市政府舉辦，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人均出席，被問到這是否代表力挺陳時中參選年底選戰，蘇揆會前受訪表示，「選舉尊重個人意願規畫，樂觀其成。」

對於是否力挺陳時中參選，蘇貞昌表示，「選舉尊重個人意願規畫，樂觀其成。」（翻攝自直播）

蘇揆說，疫情爆發迄今2年多來，全世界受害無窮，周邊國家確診數幾十萬增加，唯獨台灣疫情穩定控制良好，是指揮官陳時中和防疫團隊及國人一起努力的成果，非常不簡單，行政團隊政務官受社會期待指名參選，這是給行政團隊的肯定，他與有榮焉。