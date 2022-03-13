台灣少子化問題嚴重，已連續2年「生不如死」，根據最新生育調查，30歲以上未曾懷孕的女性有5成計畫在35歲以後懷孕，甚至有超過1成女性40歲以上才願意生小孩。醫師示警，若適育女性對生育力認知普遍不足，也未定期做生育檢測，等到高齡才想生孩子，恐增加不孕機率。

根據內政部110年報告，有67％的女性要到30歲以上才會生第一胎，其中有6％的女性生第一胎的年齡超過40歲。而衛福部108年進行的人工生殖施行結果報告卻顯示，女性35歲後懷孕率及活產率已急速下降。

台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彥秉表示，研究統計，懷孕、活產率和卵子數目、卵子品質成正相關，且35歲的女性平均要15顆以上的卵子才可以成功懷上一胎活產寶寶，儘管現在試管嬰兒技術進步，提升高齡婦女懷孕機會，卻仍然無法阻止卵子老化。

何彥秉指出，凍卵是目前少數可以解決卵子老化的有效方法，建議30-35歲、短期內沒有生育計劃者，在健康生育年齡時先將卵子冷凍，等到想生育時，取出冷凍的卵子使用，保有理想懷孕率。

據調查，僅有7成3民眾聽過「凍卵」，但對凍卵的內容仍不太了解。何彥秉說，現今冷凍卵子技術已成熟，卵子解凍後存活率約97 ％，不過現在凍卵年齡層偏高，相關知識仍不夠普及。

23歲黃小姐，自初經來潮後有嚴重經痛與月經出血。某日回家路上因疼痛難耐昏厥送醫，確診嚴重子宮內膜異位症。何彥秉指出，子宮内膜異位是不孕患者中常見的疾病，常見有經痛、性交疼痛、腹瀉與排便疼痛等症狀，若不積極治療容易造成不孕。

何彥秉說，子宮内膜異位症有時需合併多種治療方式，治療和手術都有可能會讓卵巢機能喪失，面臨手術後無卵可用的窘境，而黃小姐就是在治療前預先凍卵，且術後子宮恢復狀況良好，才得以植入胚胎一次就成功，順利懷孕，建議有類似症狀的女性應及早尋求醫師協助，保留一線「生」機。