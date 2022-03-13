面臨建築老舊、破損、漏水等問題的建和書屋即將重建。（貝殼放大群眾集資顧問公司提供／林志成台北傳真）

在台東大知本地區有個讓缺乏資源、經濟受困、有家庭問題的孩童們能安心生活長大的避風港，這就是孩子的書屋！而在2019年書屋創辦人陳爸驟逝，他的長子陳彥翰接班，決定重建其中的建和書屋，目前正進行網路募資，要延續陪伴孩子們走向下一個20年。

書屋由人稱陳爸的陳俊朗創立於1999年，從自家的小庭院到如今共有9間書屋。孩子的書屋最開始的創辦理念，就是陪伴社區的孩子，這裡會提供穩定的晚餐、伴讀、音樂、戶外運動，讓孩子身心適性發展，青少年與成人更透過培力，習得咖啡、烘焙、木工等技能。

但是，孩子的書屋在2019年陳爸突然過世後，面臨最大的考驗。突然失去核心領袖的書屋，與突然失去爸爸的陳彥翰在那一刻，如同生命共同體般被牢牢的綁在一起！

「爸爸就像是有超能力的超人，而我是超人的兒子，只是個凡人，但我身後有一群團隊跟我一起奮鬥！超人想做的、能做的，我們也能做到甚至做得更好，我有信心！」就這樣，孩子的書屋在陳彥翰的帶領下，從組織化分工開始強化機構核心架構，團隊的每個人不論公關、老師、社工、產業及農業組人員都各司其職，專注自身負責的工作上，讓整個孩子的書屋更加強健，能繼續往前走。

為了延續陪伴孩子們走向下一個20年，陳彥翰決定重建建和書屋，保護更多孩子，成為孩子們最穩固的第二個家；同時也象徵鞏固書屋的初衷、精神與象徵意義。關注更多《孩子的書屋，下一個20年－建和書屋重建集資計畫》：https：／／backme.tw／ref／69qCd。

「既然父親點燃了燭火，那我們就要守護燭光！」陳彥翰與團隊在陳爸離開後用了2年時間站穩腳步，但書屋的許多設備、空間均已不符教學需求使用，並且更迫切的是它正面臨建築老舊、破損、漏水等問題，孩子們的安全也遇到了挑戰。超過1400萬元的重建經費，已超出書屋所能負荷的，因此希望透過群眾集資的力量，完成書屋重建。