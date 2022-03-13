藝人鍾欣凌於2010年結婚後，與老公共同生下2名寶貝女兒，而她先前因忙著拍攝電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》使體重不斷飆升，一路胖到94公斤，拍完後鍾欣凌覺得自己的身體開始產生變化，今年過年甚至發現自己不但經期沒來、肚子還大了一圈，讓她嚇得試圖去買驗孕棒，並決定若是真的懷孕也要生。

現年49歲的女星鍾欣凌，近日接下了外景實境節目《老少女奇遇記》，並即將投入戲劇拍攝工作，演藝事業相當忙碌，根據《聯合報》的報導，今年過年時她發現經期沒來，肚子也大了一圈，讓她一度想衝往藥局購買驗孕棒等結果，並決定即將50歲的她如果真的又有了孩子還是要生，不過，最後她還是放棄購買驗孕棒，自嘲應該就是胖；另外也發現自己已到了停經的年紀，體力也不如從前，讓她感嘆以前凌晨4點起床化妝，拍到半夜去逛夜市還不嫌累，現在則是吃完午餐就得午休，不過現在也因為外景節目，讓她可以理所當然的「拋家棄女、玩得自在」。

事實上，鍾欣凌出道多年，憑著甜美外表與圓潤的身材走紅，加上幽默又逗趣的主持風格與自然的演技，使她事業版圖跨足綜藝節目與戲劇，陸續在《妹妹》、《必娶女人》、《高塔公主》等多部戲劇中演出，受到大批觀眾的喜愛，2020年在電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》演出後，還憑著此劇奪下「第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎」再度人氣飆漲，接下來她也將投入《我的婆婆》電影版的拍攝，緊接著開拍第二季電視劇，讓粉絲們相當期待。