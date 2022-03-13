台中一中爆發嚴重師生口角衝突，遭台下學生側錄上傳到網路，引發軒然大波，知名律師呂秋遠發文力挺學生，認為學生認真準備報告，即便超出老師的理想範圍，仍可以開放討論，或是給予低分，「何必與學生對嗆？」他強調，無論在什麼場合都不該去踐踏他人的努力，即便是老師也一樣，否則只是情緒失控的成年人而已。

呂秋遠昨（12）日於個人臉書指出，呂姓女教師主張學生不能對她錄影，「這並不是絕對的答案」，若影片拍攝的是課程內容，老師有著作權，當然在沒有經過老師的同意下，會構成侵害老師的口語著作。但當時學生錄影是針對師生爭辯的過程，雖然老師會說「我有肖像權」，有不被拍攝的權利，學生也認為自己有錄影的權利，也該被受到保護，兩種權利衝突下，只能從比例原則來判斷，尤其是在這種師生關係不對等關係的狀況下，「學生不錄影保護自己，未來如何保障自身權益？」

呂秋遠說，整起事件應回歸本質，究竟老師該不該尊重學生的課堂報告？當學生認真準備報告，即使超出範圍，老師可以開放討論，也可以給予低分，「但是何必與學生對嗆？」再加上學生是有理有據地論述為何要做這樣的報告，「老師又何必以情緒性言語去攻擊學生？」更何況若非校方對於學生的訴求一直置之不理，學生又怎麼會把影片放到網路接受公評？

呂秋遠強調，不論什麼場合，都不該去踐踏他人的努力，即便是老師也是一樣，這應該也是學生想傳達給老師的，不懂這件事的老師，不能稱為是老師，「只是情緒失控的成年人而已」。