愛情故事中大多是男人無情離開，大部分傷心的都是女人，殊不知也有某些個性悍女，將男人心玩弄於股掌之中，讓男人傷心流淚。星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，雙子座、摩羯座、水瓶座常常會傷到男人的心，第一名的水瓶女常常給男人過度自我的感覺，和她們相處總是在唱獨角戲，讓人傷神。

▍第三名：雙子座

雙子女才華橫溢，表現力新鮮獨到，她們具有致命吸引力。雙子女好奇心強，很容易被新鮮事物吸引全部的注意力，她們完全跟著感覺走，由於讓好奇心主宰行動力，讓隨意的態度控制了意識，所以她們表現出非常自我的態度。只要是雙子女不再感興趣的，或者是觸犯了她們隨意自在的神經，她們可能轉身就走，不拖泥帶水，傷人毫不留情。

▍第二名：摩羯座

雖然摩羯女個性保守又固執，但她們相當誠實可靠，她們愛憎分明，對於自己不喜歡的事物，態度會表現得相當明確，這也是她們讓人放心的地方；同時，摩羯女持久力很強，達不到目的就不會鬆懈，她們很明白自己想要什麼，該怎麼去努力。這樣的摩羯女能夠被情人完全信任，再加上她們專情又願意付出，讓人難以輕易背叛她們，也甘心為她們付出，之所以說她們傷人，是因為她們內心那超乎常人的「冷靜」和「小心」，常常讓另一半常常有被潑冷水的感覺，無法感受到愛情的甜蜜。

▍第一名：水瓶座

水瓶座的個人主義很重，他們非常獨立，專心追求屬於自己獨一無二的生活方式，總是保有個人空間，這樣水瓶女就給人很強的疏離感，她們也是創新一族，想法大膽，勇於創新，是無厘頭怪誕的標準代表，行為大膽，加上她們看待事物時的積極性、理想主義，在追尋自我的道路上充滿衝勁，絕對不會輕易受到別人的影響，說她們自私也無可厚非。這樣自我又自私的水瓶女要傷人實在太容易。

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