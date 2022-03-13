東勢警分局12日特別與台中市環保局、公路總局台中區監理所等業管權責單位，在台21線執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（警方提供）

台21線為台中市東勢警分局轄內重點路段，特別與台中市環保局、公路總局台中區監理所等業管權責單位執行「環警監聯合稽查」專案勤務，短短3小時取締噪音車輛8件、二次改裝2件，環保局依噪音管制法第26條現地立即舉發，共計罰鍰2萬2200元。

「大三元」是指中部中興嶺、白毛山與赤崁頂3座山，沿途路線風景美麗，為近來自行車及大型重機車騎乘之熱門地點。其中，台21線為東勢警分局轄內重點路段。

為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等情事，東勢警分局與台中市環保局、公路總局台中區監理所等業管權責單位，於3月12日9時至11時執行「環警監聯合稽查」專案勤務。共攔檢17輛大型重機車，取締噪音車輛8件、二次改裝2件，環保局依噪音管制法第26條現地立即舉發，共計罰鍰2萬2200元。

另外，東勢分局於3月份針對疑似噪音車輛，通報並上傳行政院環境保護署噪音檢舉網件數計97件。東勢分局針對噪音車輛擾民之行為將持續強力執法，歸還山城居民寧靜好環境。

東勢分局分局長陳松寅特別提醒用路人，轄境之東勢區、新社區等地多屬山區，而山區道路因受限於地形等因素，部分路段路幅小、彎道多，旅客前來山區遊玩賞景，應減速慢行勿搶快，有助於行車安全。