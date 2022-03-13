前參謀總長李喜明接受這期《今周刊》訪問，談到俄烏戰爭以及台海防衛戰略，他反對資源過度投注在能打到中國內陸的遠程飛彈、戰機、坦克、大型火砲等這類華麗的昂貴武器上，台灣更需要的是優先投資在具有高存活能力的小型、大量、分散、機動、精準、致命的低成本武器上。

他說，他並非主張不要買戰機、坦克等這種昂貴武器，傳統戰力畢竟是國家的門面，因為台灣還是要具備能夠應對中共灰色侵犯，反制中共對台灣武力威懾的能力，以維持民心士氣。只是我們不需要在這方面做軍備競賽，因為中共的軍費將近是我們的二十倍，這是很現實的差距。

李喜明認為，中共以海空方式運送大量兵力與重裝備時，戰力會受到極度限制，是敵人最為脆弱的時刻，我們必須掌握這個有利時機，給予敵人決定性的一擊，而非處處都想與敵人交戰及獲勝。

他說，台海戰爭想像成一場拳擊賽，中共一定要把台灣擊倒才算贏；但台灣只要在比賽結束的鐘聲響起時還屹立不倒，就是成功；這就像拳王阿里（Muhammad Ali）所為人稱道的策略：「如蝴蝶般飛舞，如蜜蜂般螫刺」，不需要急著一拳打趴對手，只要先確保對手的重拳無法擊倒我們，再用連續不斷的螫刺重創對手。

李喜明說，國家的整體戰鬥力，取決於「能力」、「意志」、「戰略」三個元素。看俄烏戰爭就知道，當一個國家抵抗的群體意志很堅定時，戰鬥能力自然會爆發出來；但問題是即使有著堅定的抗敵意志，如果缺乏正確的戰略，終究也可能徒勞無功，難以達成有效自我防衛的目標。

從現實來看，台灣在「能力」上很難與中共抗衡，如果雙方用同樣的方式建軍及交戰，我們幾乎沒有勝算；孫子兵法說過，「無所不備，則無所不寡」，資源明顯不足的一方，如果處處都想投入資源準備交戰，則注定處處資源不足容易失敗，設法找出敵人的阿基里斯腱，集中力量給予重點打擊才是弱勢者合理的戰略，這也就是所謂「不對稱作戰」的本質。

他說，從地理環境來看，台灣與中國之間隔著一百海浬的海峽，中共不可能像俄羅斯入侵烏克蘭一樣，直接把坦克開進台灣，全面武力侵犯的第一步，一定是發射飛彈及空中攻擊摧毀台灣指管、偵蒐、機場及基地等軍事設施，再進一步控制台灣海空域，最後才可能是從空中及海灘登陸奪島。

李喜明說，戰爭是極度複雜的暴力行為，沒有人能夠在事前確認結果，如果很不幸，台灣在海空方面都無法有效拒止而讓共軍成功登島，台灣的地面部隊將是最後一道防線。參考烏克蘭抵抗俄羅斯的經驗，台灣也大可不必過度悲觀無望，我們看到很多俄軍的坦克、直升機，都遭到標槍飛彈、刺針飛彈這類輕裝武器反擊而損傷慘重，這也是不對稱戰爭的實踐。但在烏克蘭使用這些武器抵擋俄軍入侵的並不全是正規軍，還包括大量的「國土防衛部隊」（TDF：Territorial Defense Forces）。

李喜明說，這幾年他一直建議台灣應該成立「國土防衛部隊」，招募那些愛國、愛鄉、愛土卻不願意長期待在軍中生活的青年，按社區為基礎予以編制組織，以現役特戰部隊官兵擔任核心幹部，定期實施輕武器射擊及戰傷急救等重點短期訓練，平時代替國軍負責地方災害防救，戰時則以小部隊、獨立機動作戰方式，同正規部隊實施國土防衛作戰。

他認為，國土防衛部隊和現行的後備動員體制並不相同，現在的後備教召機制，每次被徵集回來訓練的成員都不相同，在原本就存在台灣特有的意識型態分歧背景下，期望每次都互不相識的召員能夠立即培養默契形成戰力，恐怕是過度的期待。

國土防衛部隊可以固定的編制及任務，讓每支機動部隊負責防禦一個熟悉的社區環境，只要會操作刺針飛彈、反裝甲火箭、輕型兵器等這類輕便武器，藉著地形熟悉的優勢，就有能力打一場機動、分散、存活的作戰，只要地面部隊能夠持續維持作戰能力，中共就無法取得最後勝利。