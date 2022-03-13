電池模組廠順達(3211)受惠於處分台灣廠辦大樓利益高達24億元挹注，2021年每股盈餘達22.42元，董事會決議每股配息15.05元，由於以3月8日收盤股價101元估算，殖息率高達14.9%，吸引買盤進場，順達上週股價無畏台股重挫連番飆漲，3月11日以120元作收，單週漲幅達17.07%。

順達科積極活化在手土地資產，2021年第4季公司公告以45億元出售桃園市龜山區順達廠辦大樓全棟及所座落土地，並於2021年認列稅後盈餘約24億元(售後租回之遞延利益已扣除)，增加每股盈餘約16元，讓順達科2021年獲利大進補，全年稅後盈餘高達33.09億元，每股盈餘為22.42元；董事會決議每股配息15.05元，以3月8日收盤股價101元估算，殖息率高達14.9%，成為本週股價飆漲的推手。

在本業方面，順達科前2月合併營收為26.79億元，年減17.3%，不過公司近幾年加大力道投資輕型電動輔助自行車/摩托車、搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池組、儲能電池模組及電池組充電器等非IT產品，成果可望自今年開始顯現。

順達科表示，由於全球經濟變數不少，且NB需求減緩，今年本業業績力求維持去年水準。

順達科亦決議4月6日為除息交易日，最後過戶日為4月7日，停止過戶期間為4月8日到4月12日。