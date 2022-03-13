今（111）年國中教育會考將於5月21及22日辦理，3月12日完成報名。經全國試務會統計，今年總報名人數計19萬9318人，比去年的20萬2547人少了3229人，首度跌破20萬人，也創下歷史新低。

全國試務委員會表示，今年國中會考的報考學生中，集體報名19萬8001人，個別報名1317人。報名人數最多的3個考區，分別是中投考區3萬0805人，新北考區3萬0764人，及高雄考區2萬2028人。

全國試務會表示，特殊身分考生包含：原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7716人。各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8572人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果。

全國試務會指出，今年國中教育會考考試日期為5月21及22日，4月15日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。

全國試務會也提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正日期為4月18及19日兩日，集體報名的學生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。有關今年國中教育會考詳細資訊，可上國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。