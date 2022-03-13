藝人梁云菲（Nana）擁有亮麗外表、火辣身材，過去因參加《國光幫幫忙》的國光女神選拔活動而被封為「國光女神」順利踏入演藝圈，她也經常透過社群媒體展現豪邁性格及性感穿搭，而受到大批網友的喜愛，IG吸引超過40萬人追蹤。但今（13）日她卻在IG上有感而發表示「演藝圈的工作我都不要了！」讓網友們相當驚訝。

梁云菲今日稍早，突然在IG上曬出穿著短版上衣及小丁辣照，而照片她的上衣內沒穿內衣，讓她的火辣南半球曲線洩出，同時在社群透露近期狀況「我很感謝自己在去年很灑脫的說著：『演藝圈的工作我都不要了！』然後至今8個月過去，我過著截然不同的人生」。原來早在8個月前，梁云菲就漸漸放下演藝工作，開始參加各項戶外活動及到處演講、旅行，並從中獲得很多不一樣的生活體驗，讓她越來越滿意現在的生活，認為「現在大概是我人生裡最美好，最自我實踐的一個階段」。

而當朋友問她「你這樣家都不回，一直在外面旅行，不累嗎？你看見了什麼？被什麼而吸引？」她則表示「我看見了自由。我被做一個真正灑脫的人這件事而吸引」，接著解釋「以前常羨慕那些說走就走的人，後來自己做到這件事情之後，就覺得其實也沒有這麼困難，都是選擇，都是取捨，要是當初捨不得那物慾橫流，今天也不會察覺人生裏更多純粹的美好」，因此她也十分滿足地表示，就算明天就要奔向死亡，也不會後悔這些活著的日子，甚至表示接下來有大計畫。

不少網友看到後也大讚她的自信與勇氣，紛紛留言「沒錯！活得精采」、「愛你自己做自己的感覺很讚」、「太帥了」、「辣翻」、「活出自我很重要」。