烏俄戰爭，引發外界對台海局勢的關注，英國媒體認為有三個方向會受到影響，首先是大陸攻台時間可能會延後，其次對於大陸而言，仍然希望台海兩岸是和平統一態勢，最後則台海發生危機，美國會軍事介入，但不一定會派兵協防。

英國媒體《BBC》12日報導指出，烏克蘭戰爭對台海局勢的影響，外界認為有三個問題受到關注。首先是烏克蘭戰爭將如何影響未來台海局勢？澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛認為，大陸對武統台灣會再三思；英國倫敦大學亞非學院中國研究院教授曾銳生則認為，大陸會汲取俄國入侵烏克蘭的教訓，準備好攻台前準備才出兵，因此武統時間會延後。

其次，大陸是否真會效法俄羅斯武統台灣？曾銳生認為，武統台灣是大陸第二個選擇，從來不是第一個選擇，因為大陸最希望看到就是台灣願意主動統一。

最後，對於台海發生戰事，美國是否會出兵協助？曾銳生指出，台灣是美國印太防衛戰略中重要的一環，因此軍事介入的可能性很大，但並不代表會出兵防守。