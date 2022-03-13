據中國大陸國防部12日消息，2022年3月11日，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第15輪軍長級會談。在1月12日舉行的上一輪會談基礎上，雙方繼續就推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題開展討論。雙方遵照兩國領導人關於儘早解決剩餘問題的指引，坦誠深入地交換意見。

雙方重申實現剩餘問題的解決將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧並促進雙邊關係發展。在此期間，雙方同意保持西段地區一線的安全與穩定。雙方同意保持軍事和外交管道對話，儘快達成雙方都能接受的解決方案。