中印舉行第15輪軍長級會談 同意保持軍事和外交管道對話 11:092022/03/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中印兩軍11日在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第15輪軍長級會談。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國大陸國防部12日消息，2022年3月11日，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會晤點印方一側舉行第15輪軍長級會談。在1月12日舉行的上一輪會談基礎上，雙方繼續就推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題開展討論。雙方遵照兩國領導人關於儘早解決剩餘問題的指引，坦誠深入地交換意見。 雙方重申實現剩餘問題的解決將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧並促進雙邊關係發展。在此期間，雙方同意保持西段地區一線的安全與穩定。雙方同意保持軍事和外交管道對話，儘快達成雙方都能接受的解決方案。 #大陸 #國防部 #中印 #外交 #雙邊關係 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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