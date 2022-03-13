高雄一名男子坐在副駕跨腳開車，相當危險。（摘自Dcard）

社群軟體《Dcard》上近日上傳一段影片，一名男子沒坐在駕駛座，反倒是坐副駕駛座上開車，還以左手單手操控方向盤、左腳跨過中間排擋桿踩油門及煞車，行駛在道路上，看了令人捏把冷汗，高雄市警方表示，這已屬危險駕駛行為，最高可罰2萬4000元，目前正追查該駕駛身分。

有網友將一段影片上傳至《Dcard》上，標題是「震撼！比特斯拉還猛的自動駕駛！」，畫面中是一名男子坐在副駕駛座，伸左手操作方向盤，左腳更是橫跨過中間排擋桿踩油門及煞車，就上路上奔馳，讓人捏把冷汗，一曝光後也引發熱烈討論，有網友說：「每次這種的非要出事撞死人才在那我不知道這麼嚴重」，也有人喊：「直接檢舉！」

高雄市政府警察局交通警察大隊執法組組長鄭德仁說，檢視影片此開車行為屬於危險駕車，觸犯《道路交通管理處罰條例》第43條第1項，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，可處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。如發生肇事者可吊銷其駕駛執照。

但因為該影片因為未顯示時間地點，也沒有拍到車牌，因此警方目前仍持續追查這名開車男子。警方說，如果民眾持有相關人事時地物的事證，都可向警察機關檢舉。