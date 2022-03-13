女星謝忻上月為籌備出版的圖文集拍攝大尺度美照，未料照片卻遭外流，謝忻第一時間相當難過，堅強的她隨後打起精神，並到派出所報警，強調絕對不會姑息把照片外流的人士，謝忻事後也敬業地在臉書宣傳美容活動，未料卻有網友留言酸：「好好的一個高學歷音樂人居然變成現在這樣子 我是妳爸媽我都覺得難過」、「妳爸媽已妳為恥」，對此，謝忻不但沒翻臉，還展現高EQ回應。

謝忻上周爆發大尺度裸露照外流，謝忻事後在臉書坦言，照片是試造型、試感覺、試情境的毛片，她氣憤反問散播照片的人居心何在，儘管謝忻一度活在恐懼、焦慮、沮喪中，最後，謝忻決定擦乾眼淚，並在本月初走進松山派出所報案，她強調：「再怎麼難過也要挺直腰桿，問心無愧地向前走」，要讓法律來制裁這樣的惡行。

謝忻發表完聲明後，她隔天在臉書敬業地宣傳美容活動，不少粉絲都留言為她加油打氣，未料卻有網友留言酸：「看到妳的新聞有夠厭煩 誰會想看妳照片啦？好好的一個高學歷音樂人居然變成現在這樣子 我是妳爸媽我都覺得難過 趕快退出演藝圈找份正經的工作啦」、「妳爸媽已妳為恥」。

對此，謝忻不但沒翻臉，還高EQ回應：「別說您看到這新聞厭煩了，基本上我自己對於這新聞也不怎麼開心。」至於網友嗆爸媽已她為恥，謝忻則幽默回應：「找到$500的做臉，我爸媽很驕傲喔！還是其實很想當我爸媽？」

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

謝忻回應全文。（圖／取材自謝忻臉書）