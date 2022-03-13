俄烏軍事衝突持續，烏克蘭境內部分核子設施遭佔引發國際關注，原能會表示，目前全台63座即時環境輻射監測值正常；烏克蘭境內於歐盟環境輻射監測網顯示之數據也無明顯輻射異常現象，烏克蘭4座核電廠均正常運作。

俄烏衝突不斷，許多媒體針對烏國境內核子設施遭攻擊、遭佔等情形各說紛紜，也引起環境危害的恐慌，我原能會表示，目前全台63座即時環境輻射監測值正常，空氣取樣計讀結果均為背景值，國內環境輻射監測值一切正常。

烏克蘭境內於歐盟環境輻射監測網顯示之數據無明顯輻射異常現象，周邊國家(俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、土耳其)目前環境輻射處於正常變動範圍。

國際輻安輿情蒐集部分，車諾比核電廠現況，烏克蘭監管機關表示，車諾比核電廠自3月9日喪失外電供應後，工作人員仍努力搶修中，目前暫時由柴油發電機供應安全相關系統之電源。俄羅斯當局則於3月12日通知IAEA，俄羅斯專家會於現場提供電力恢復的諮詢，並會與IAEA保持密切聯繫，來確保核電廠安全。

扎波羅熱核電廠現況，俄羅斯於3月4日控制該核電廠，該廠訓練中心曾遭受攻擊但6部反應器機組未受影響，烏克蘭則表示，該廠工作人員在俄羅斯軍隊的控制下繼續作業。俄羅斯於3月12日告知IAEA，在俄羅斯專家的協助下，目前正執行各項確保核電廠安全運行的措施。IAEA證實扎波羅熱核電廠的輻射監測數據傳送已恢復正常。

哈爾科夫物理與技術研究中心現況，位於哈爾科夫市(Kharkiv)之研究用核設施雖受到攻擊，先前IAEA評估不致發生輻射危害。目前查證歐盟環境輻射監測網數據，哈爾科夫區環境輻射監測數據維持正常。

境內其他核設施現況，烏克蘭4座核電廠(含15部反應器機組)，目前共8部機組正常運行，相關輻射監測數值仍維持正常。