智易(3596)去年營收、獲利同步登頂，今年在全球頻寬需求持續升級下，智易依舊大有可為，不僅營收有機會挑戰雙位數成長，在獲利成長大於營收的優勢成長結構，獲利今年也有戰高機會，再者，智易還具有網通股高配息率題材護身。

智易2021年儘管受到缺料、塞港以及原物料飆漲等挑戰，營收依舊連續第四年創歷史新高，全年每股獲利8.6元，再創歷史新高，另外，也決議每股擬發放現金股利6.8元，現金股利發放率79%。

展望2022年，儘管大環境挑戰依舊，但智易將受惠疫後帶來的寬頻網路升級潮，各國政府持續支持寬頻上網普及，包括歐洲gigabit計畫、美國基建案，都會帶動寬頻設備需求成長。市場部份，智易除了在歐洲、美洲、亞太區的市占率持續提升，印度、中東、拉美也都看到機會，目前新興市場光纖普及率仍低，是未來業務成長的契機。

全球5G基建今年持續處於成長階段，預計各國5G基礎建設更加完整後，5G市場的需求會持續往上。再者，寬頻固網DSL開始升級到Fiber，光纖的速度也從1gbps升級到2.5gbps，部分地區甚至升級到10gbps。Cable modem的規格也升級，Wi-Fi 6/6E等滲透率也持續提升，都是智易的成長動能。

智易2021年營收、獲利均創下歷史新高，預估今年營收會持續出現雙位數成長，由於目前網通產品持續升級，5G、WiFi6、WiFi6E等產品相對以往將可貢獻更高的毛利率，有利智易維持獲利大於營收的成長結構，換言之，智易今年營運仍有創高契機，加上還有網通高配息題材加持，個股表現值得關注。