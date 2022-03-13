彰化市南瑤宮壬寅年笨港進香活動今天一早盛大起駕，展開6天5夜的徒步進香活動。（謝瓊雲攝）

彰化市南瑤宮壬寅年笨港進香活動今天一早盛大起駕，展開6天5夜的徒步進香活動。（謝瓊雲攝）

彰化市南瑤宮壬寅年笨港進香活動今天一早盛大起駕，展開6天5夜的徒步進香活動。（謝瓊雲攝）

彰化市南瑤宮壬寅年笨港進香活動今天一早盛大起駕，展開6天5夜的徒步進香活動。（謝瓊雲攝）

壬寅年彰化南瑤宮老大媽、老四媽、聖寺媽徒步往笨港進香活動，13日清早6時舉行起駕典禮，7時準時起駕，各式陣頭、上千名信眾隨行，從彰化、雲林至嘉義，途經3縣市、25個鄉鎮市，6天5夜全程來回約300公里，將於18日回鑾彰化市。

彰化縣長王惠美擔任榮譽主委、南瑤宮管理人彰化市長林世賢、立委黃秀芳，及十媽會代表與廟方執事人員一同上香行禮，共同迎接媽祖神尊上鑾轎，隨即點燃起馬炮後，在百年古香擔開路引領進香隊伍起駕，場面盛大、熱鬧滾滾。

南瑤宮彰化媽笨港進香由各媽會分組進行、3年一輪，民間俗諺流傳「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」，彰顯每年出巡時不同的特色；今年為「大媽年」，值年會為老大媽會、老四媽會及聖四媽會，因此可見許多信眾祭拜時，香案供桌多會準備雞隻供品，恭祝媽祖神威顯赫。

王惠美指出，南瑤宮基於飲水思源，早從清嘉慶年間，信徒就會每4年1次、前往笨港天后宮進香，堪稱台灣進香文化的最早起源，延續至今已有200多年歷史，最高紀錄曾有上萬民眾參與，形成一個多元歷史與社會文化融合的縮影。

林世賢表示，今晚駐駕西螺、明晚駐駕北港，3月15日前往北港朝天宮會香，並在笨港天后宮舉行「換龍袍儀式」、晚上在新港奉天宮舉行祝壽大公祭典，16日一早由大南門開彰祖廟祭頭香後返程，17日在21號砲陣地由社頭枋寮天門宮祭貳香、至員林廣寧宮換娘傘，18日回鑾彰化市並在市區遶境；歡迎各地鄉親一同來共襄盛舉，感受媽祖庇佑萬民的神力以及彰化的活力與魅力。