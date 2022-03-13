《鏡電視》甫成立近2年，在即將上架有線台前，1年內卻變更3個董事長，國民黨立委洪孟楷質疑《鏡電視》有無「二次施工」？申請執照前一套人馬，獲照後又另一套人馬？要求NCC（通傳會）明天到立院專案報告。NCC於專案報告中指出，公司負責人變更，屬公司營運自主及公司治理範疇，並涉經濟部主管事項，NCC將依法續為辦理。

有關媒體報導《鏡電視》人事爭議，NCC表示，該會於111年3月9日接獲該公司來函申請董事長、董事及總經理變更，因執照所載內容變更，案件並涉衛廣事業執照之換發。不過，公司負責人變更，屬公司營運自主及公司治理範疇，並涉經濟部主管事項，NCC將依法續為辦理。

至於NCC在審理鏡電視申設期間，被爆料《鏡週刊》社長裴偉擔任該公司有給職顧問、鏡電視員工與鏡週刊人員共用等情形，NCC均向當事人瞭解，並經當事人說明，NCC對《鏡電視》提出附款並予以許可。

付款要求《鏡電視》應落實營運計畫中所訂股權分散、所有權與經營權分離、企業永續經營更重於獲利、多元且獨特專業且深度、嚴格的自律與製播準則、新聞不帶私益或個人目的、不受政府、政黨、企業、廣告商、股東或經營團隊等任何人不當干預。

該公司應依營運計畫於開播次日起3個月內補實至少450人編制，並不得與他公司有人力共用情形；該公司應於開播次日起4個月內檢附公司員工名冊函報NCC。該公司於「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」執行變動申報內容之次日起7日內，就變動內容另函予NCC。

付款亦要求，《鏡電視》取得執照後，《鏡週刊》董監事及經理人不得參與該公司任何營運。《鏡週刊》及其所屬企業，與《鏡電視》間不應有顯著非常規交易或不當利益輸送情事，並應納入會計師查核事項。

《鏡電視》應依頻道營運計畫謹守所有權與經營權分離原則，除依公司法規定行使股東權利，不得以任何方式介入該公司人事、財務及業務。該公司董事過半數以上應由非股東之自然人擔任，應具備對媒體經營有正面助益之專業及適格性。本屆董事會屆期改選時，擬任董事應包含一席由該公司全體員工票選推薦人選（勞工董事）。

《鏡電視》監察人應由非股東之自然人擔任，應具備對媒體經營有正面助益之專業及適格性，該公司股東除持股全部交付信託者外，其持股超過資本總額5％以上者，不得擔任該公司董事或監察人。

NCC於報告中表示，民主社會中，新聞頻道於公意形成扮演重要角色，除期待新頻道之參進促進市場良性競爭，並將持續依法進行衛廣事業內容與營運監理，以落實保障公眾視聽權益、維護視聽多元化之目標。