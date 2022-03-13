警方昨深夜臨檢小吃部，查獲6名移工涉嫌吸毒。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方昨深夜臨檢小吃部，查獲6名移工涉嫌吸毒。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

永康警分局近日接獲多起民眾報案稱永康鹽行中正北路某小吃部每到深夜就頻傳唱歌、喧嘩聲，還會聞到「塑膠味」，永康警分局12日深夜會同移民署南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，當場在桌面查獲K煙，帶回6名20多歲越南籍移工尿液初篩檢測呈三級毒品K他命反應，全案依毒品危害防制條例及違反入出國移民法移送偵辦。

永康分局昨晚11點多會同台南市專勤隊等專責警力掃蕩該處小吃部，現場移工乍見大批警力臨檢，嚇得四處逃竄，警方也早已預先沙盤推演，先遣部分警力守住後門及巷弄，另一批警力則由大門入內，1名意圖逃逸的失聯移工當場及時被攔阻。

警方也在包廂桌面查獲K煙，並將現場6名移工全數帶回派出所尿液初篩檢測，結果，6人尿液都呈現三級毒品K他命反應，全案依毒品危害防制條例及違反入出國移民法移請偵處，並移由專勤隊快篩收容。

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