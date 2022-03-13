一則大陸外賣員的留言「小文章」讓深圳衛健委官方微信公號再度走紅。3月12日深圳衛健委官方微信公眾號發文《全面暫停堂食！深圳「10＋1」區齊發通告》。，要求全面升級管控，「10＋1」區內所有餐飲暫停內用，網吧、酒吧、電影院等非生活必需密閉場所關閉，機關企事業單位非必要人員原則上居家辦公5天。但在在疫情壓力面前，該公告讓大陸網友紛紛轉發按讚的，卻是一則自稱是外賣員的網友留言。

根據澎湃新聞報導，這名網名為「Time」的網友在公告下留言，「我是一名外賣員，毫不避諱的說，現在這個形勢真的是外賣員的春天，商家出餐快，無接觸配送統一存放無需上樓對我們這個行業簡直是極大的方便，但是我不喜歡這樣，我不希望我們的方便是建立在所有人的痛苦之上，我懷念以前爬7樓給顧客送餐的樣子，我懷念看到商家忙的不可開交的情景，我希望疫情快快結束，哪怕讓我爬9樓我也毫無怨言，我希望親手把美味交到顧客手裡說上一句祝您用餐愉快，我希望一切恢復正常。」

這引發不少網友在跟進評論中，為這位外賣員的留言按讚。這則不到兩百字的留言不但被深圳衛健委官方微信公號設為置頂評論，還被眾多網友截圖轉發。截至12日晚上9點，已經有超過3萬人點讚。

大陸網友表示，「被樓上的外賣小哥留言感動到淚目，疫情反覆每個人都不容易，希望早日回歸到正常生活，願我們每個人都能笑得燦爛。」；還有網友則表示「週六一早被上面外賣小哥的留言給整破防了，祈願疫情早日退散，大家都能恢復平凡正常的生活。」