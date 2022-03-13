據央視新聞報導，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團12日報告新增確診病例1938例。其中境外輸入病例131例、本土病例1807例。本土病例中，吉林省就佔1412例，其中長春市831例、吉林市571例、延邊朝鮮族自治州9例、四平市1例。
在長春市國際會展中心，一所新建的方艙醫院預計今天中午具備投入使用條件。該方艙醫院3月10日上午開始進場施工，占地15000平方公尺，分為4個展廳進行建設，共1500個床位。
12日通報本土病例中，還包括山東省175例、廣東62例、陝西39例、河北33例、江蘇23例、天津17例、浙江15例、重慶8例、北京6例、甘肅5例、黑龍江3例、貴州、雲南2例、內蒙古1例、遼寧1例、上海1例、河南1例、湖南1例。含114例由無症狀感染者轉為確診病例，其中，山東111例，北京1例，浙江1例，河南1例。
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