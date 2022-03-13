前民進黨立委盧修一過世前的驚天一跪，為當年參選台北縣長的行政院長蘇貞昌打開政治前途。他的妻子華視董事長陳郁秀今天提到，當年盧修一因涉嫌叛亂罪被捕，她去探監時，盧告訴她就算被放出去，仍不會改變投入反對運動的初衷，讓她為此好幾天睡不著覺。

曾連任三屆民進黨立委的盧修一，1995年罹患肺腺癌，當時台北縣長尤清8年任期將屆滿，盧修一被視為最強接棒人，卻因罹癌未能參選，1997年11月28日在縣長選舉最後一夜，他拖著病體為民進黨提名的台北縣長候選人蘇貞昌站台，當著選民面前下跪求票，讓選情告急的蘇貞昌逆轉，不僅成為蘇勝選關鍵，也為蘇貞昌大幅拓展此後的政治前途。

陳郁秀今天接受前總統陳水扁《有夢上水》節目專訪表示，當年與盧修一的婚姻遭父親反對，直到1980年12月盧修一口試通過，隔年取得巴黎大學政治學博士回國，她的父親才願意接受。

但好景不長，1983年1月盧修一就因為涉嫌觸犯當年刑法一百條唯一死刑的懲治叛亂罪嫌被捕，陳郁秀表示，當時他們的小孩，大的才七歲、小的也才五歲和兩歲，抓盧修一的導火線是博士論文，因為他寫了台灣共產黨史。

她說，在盧要寫論文之前，她就曾勸他「這很危險」，但盧認為不會，因為他有先向教育部報備，最後仍因寫論文過程中，受訪的人都與共產黨思想有關而被捕。

陳水扁補充，盧修一寫的是1928年至1932年日本時代的台灣共產黨史，這在當時是很大的政治禁忌，盧修一為了寫論文也與台獨左派人士密集接觸、互通電話、寫信和拜訪，成為被捕的導火線，被關在景美軍事法庭。

陳郁秀回憶，盧修一被捕一個多月後才能會客，她的父親陪她一起去，那次看到盧修一嚇了一大跳，盧在一個月內頭髮全白，「這對我們打擊很大」。

當時盧修一拜託岳父，「以後三個孩子要拜託爸爸來照顧了」，陳的父親說當然可以，還安慰他不會太悲觀，會有機會放出來，但盧告訴父女倆，就算他能出來，他也不會改變投入反對運動的初衷，陳郁秀坦言，「我們當時聽了打擊更大」。

盧修一告訴她，說他必須要誠實表達他的想法，因為陳當時還年輕，必須讓陳郁秀了解他的狀況，為此，陳郁秀說，「我回來好幾天睡不著」。

陳水扁提到，盧修一當時知道自己可能被判唯一死刑，但仍表明就算出去還是不會改變初衷，會更投入反對運動，且希望台灣有朝一日能夠獨立，要堅持走他的路。之後盧修一出獄，但再也無法回大學教書，只好走上政治路，1989年高票當選立委，並連任三屆立委。