藝人「小鬼」黃鴻升2020年9月因主動脈剝離猝逝，年僅36歲，而他與「啦啦隊女神」峮峮長達1年半的秘戀，也因他的死訊而跟著曝光，峮峮飽嚐男友猝逝的傷痛，至今快2年過去仍單身，她近日發行寫真書《QUNing》，談到感情生活，鬆口吐露身旁確實有幾個談得來的異性朋友。

從小鬼猝逝至今快2年，這段時間峮峮專注於工作，一直保持著單身，據《三立新聞網》報導，最近發行寫真書的峮峮，難得談到感情世界，表示身邊朋友沒有特別介紹對象給她，但她沒避諱多交新朋友，也吐露目前確實有幾個常聊天的異性朋友，但她態度隨緣，沒覺得非得繼續發展下去。

外型甜美、個性開朗的峮峮，身旁已經好久沒有伴，她的想法是順其自然，這方面不想給自己太大的壓力，但其他人就不一樣了，尤其是爸爸，峮峮表示爸爸比她還著急，這次回台南過年，爸爸先是關心她最近過得怎麼樣？但話鋒一轉又問：「有沒有男朋友？你看你那個同學誰誰誰都有對象了」。

事實上跟她同門的粿粿，先前宣佈被男友范姜彥豐求婚成功，今年5、6月就會登記結婚，峮峮被問是否羨慕？她說不會，理由是她內心還沒準備好要邁入結婚生子的階段，直言粿粿個性是嚮往家庭的，「而且她是真的遇到一個很合得來的對象，但我這部分還沒做好準備」，目前還是會將心力專注放在工作上。