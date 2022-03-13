烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，烏克蘭已對談判做好準備，以結束兩週前俄羅斯發動的入侵戰爭，但不會投降，也不會接受最後通牒。

庫列巴在無黨派、非營利組織「更新民主倡議」（Renew Democracy Initiative）召開的視訊會議上表示，如果烏克蘭擁有戰鬥機和更多攻擊型飛機來摧毀大型軍事縱隊，就可以拯救百姓的性命。

庫列巴說：「我們將持續戰鬥，我們也準備談判，但不會接受任何最後通牒，也不會投降。」他說，俄羅斯提出的要求「無法接受」。

庫列巴提及南部港口城市馬立波（Mariupol）時說，馬立波遭到圍困，但仍在烏克蘭的控制之下。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，迄今已有至少250萬人淪為難民，西方國家迅速採取行動，要將俄羅斯孤立於世界貿易和全球金融體系之外。

但庫列巴表示，儘管有這些制裁，烏克蘭仍需要更多軍事補給，以及更多打擊俄國經濟的措施。

庫列巴說：「由於俄羅斯的攻擊主力在空中，無差別地進行轟炸，如果我們有更多飛機，就能拯救更多百姓生命。在我們繼續奮戰的同時，我們需要更多更多的武器。」

庫列巴還表示，儘管白俄羅斯面臨來自俄羅斯的龐大壓力，他仍認為，白俄並不願意派兵進入烏克蘭。

「我認為（白俄）總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）看到俄羅斯軍隊在烏克蘭的傷亡情況，不會願意把他的部隊派往烏克蘭。我們知道他承受著（俄國）總統蒲亭（Vladimir Putin）的巨大壓力。」