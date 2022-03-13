ATP巡迴賽千分大師賽邁阿密大師賽預計3月21日開打，在前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）因為沒有接種新冠肺炎疫苗無法入境，已經宣佈不參加，今年賽季以15連勝連奪3冠的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）也宣布退賽，成為近期退出邁阿密大師賽的另一位球星。

納達爾本季開賽狀況不錯，在澳洲網球公開賽勇奪個人生涯第21座四大賽冠軍，創下職業男網新猷，目前正參加印地安泉大師賽，64強賽以6比2、1比6、7比6（3）擊敗美國選手科達（Sebastian Korda），晉級到32強。

目前世界排名第4的納達爾，生涯曾5度打進邁阿密大師賽男單決賽，他在喬柯維奇宣告不打邁阿密的3天後退賽，個人已經從2017年就沒有再打過這站賽事，加上宣布退賽的今年澳網球后巴蒂（Ashleigh Barty ），今年的邁阿密大師賽將同時沒有2022年的四大賽冠軍出賽。

邁阿密大師賽總監布雷克（James Blake）表示：「納達爾確定缺席今年賽事，他在南佛羅里達有很多球迷，希望明年可以看到他回來參賽。」