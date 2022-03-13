台南市郭姓男子2日與12日共2度叫外送麵食，事後覺得麵湯太鹹，覺得被惡搞，12日拿著麵當證物，到警局報警怒告外送員惡搞，警方見湯上有一層白色粉末，只能拍照存證，依照公共危險罪受理，再通知該名外送員到案釐清案件真相。

23歲郭男從事服務業，家住北區一棟公寓大樓，2日利用知名外送平台購買餐點，他要外送員將餐點放在固定地點，自己再下樓去拿，事後用餐時，卻感覺餐點太鹹，疑遭加料，當下已心生不快。

郭男12日凌晨3時再用外送平台叫1份宵夜，共有兩碗麵1碗滷味，他見又是同一位外送員送餐，這次吃麵時還是覺得太鹹，懷疑是遭這位外送員故意惡搞，越想越氣，等到清晨6時許，就拿著一袋食物到警局報案，指控餐點被外送員加了過多鹽巴，導致不能食用且感到身體不適。

罕見遇上吃東西太鹹要提告的民眾，警員一聽愣住，郭男堅持提告，警方只好受理，收起3碗麵作採證，採證人員見湯麵上的確浮有一層白色粉末，先拍照存證，並採集周邊指紋。

警方研究法條，最後用刑法191-1條公共危險罪受理，對他人公開陳列、販賣之飲食物品或其他物品滲入、添加或塗抹毒物或其他有害人體健康之物質。正尋找送餐的外宿員前來說明，釐清案情。