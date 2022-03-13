足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）本季在英超遭質疑戰力退化，前次對戰曼城時，還傳言C羅不滿被貶為板凳而拒絕上陣。結果13日曼聯對戰熱刺，C羅居然演出個人在曼聯生涯第2度的「帽子戲法（單場獨進3球）」，率隊以3比2擊退熱刺。

C羅說：「我非常高興，這是我重返老特拉福德球場（曼聯主場）以來首度的帽子戲法，沒有什麼比這更開心的事了。再度證明只要努力團結，我們就有能力擊敗任何對手，曼聯是沒有極限的，紅魔加油！」前一次C羅在曼聯變出帽子戲法是2008年，距今14年又兩個月，他現在已37歲。

曼聯代理總教練蘭尼克（Ralf Rangnick）澄清，前次C羅在曼市德比離開回去葡萄牙，那是因為他有臀傷，不是戰力問題。蘭尼克說：「我們剛才開玩笑，或許把C羅送回葡萄牙3天，讓他兩天沒練球再回來比賽或許是個好主意。」

開賽12分鐘C羅30碼遠射率先破門，熱刺前鋒肯恩（Harry Kane）很快回敬1球，但C羅接獲隊友傳中再下一城。下半場曼聯後衛烏龍球被熱刺追平，第81分鐘C羅再藉著角球頭槌攻進第3分，全場7萬名曼聯球迷陷入瘋狂。曼聯中場普巴（Paul Pogba）賽後站出來駁斥外界的質疑：「他從來就不是問題，世界最好的前鋒不可能會是我們的問題，今天他告訴我們為何他是Cristiano Ronaldo。」

C羅本季在聯賽累積12球，僅次於利物浦進球王薩拉（Mohamed Salah）。也有人提到C羅生涯807顆進球，突破傳奇人物比坎（Josef Bican）的國際足總805顆進球紀錄。英媒BBC指出，比坎的數字只是估算而沒有被列為足總正式紀錄，但稱呼C羅是足總歷史進球王應該沒有問題。