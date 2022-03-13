民進黨立委周春米日前向鄉親獻唱客家歌曲「#顧家」，唱出女性的心聲，唱出春米對屏東的愛。

周春米在臉書表示，「顧家」是客家大師李榮豐老師作詞、邱廉欽(阿欽)作曲，講述的是一個女性對家庭、對家人以及家鄉的熱愛。屏東是孕育春米的土地，這些年來為了感恩回饋這塊土地，也讓家鄉能夠更宜居，春米超過二十年，一步一腳印耕耘屏東。

周春米提到，投入公職前，以法律專業為屏東服務；擔任公職後，春米繼續以屏東為本，從醫療到教育，春米一步一腳印，而這些年灑下各項建設的種子，陸陸續續在屏東長出新芽，這真的是春米最幸福的事。

她說，遇到每一個鄉親，都由衷感謝，感謝鄉親願意將屏東這個家交付予她，她將會將每位屏東縣民的期待與託付銘記於心，繼續照顧好我們屏東這個家。

周春米也拜託鄉親，「細妹選縣長」，在這次的屏東縣長初選，「期盼您能將屏東這個家交付予春米，顧家顧屏東，唯一支持周春米！」