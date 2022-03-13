行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在立院總質詢時為303停電事件唇槍舌戰。蘇事後續嗆蔣萬安「街頭小混混」、「你尊敬我一分，我回敬你三分」，蔣萬安今天回嗆蘇貞昌「沒肩膀」、「只會發洩情緒」，他也酸其他民進黨民代，「國民黨在乎穩定供電，民進黨只在乎蘇院長的面子」。

蔣萬安日前在質詢時要求蘇貞昌保證不會再停電，蘇回嗆蔣萬安，「你祖父也保證反攻大陸」。兩人接著繼續隔空互嗆，蘇貞昌事後受訪說他也是忍無可忍，還嗆蔣萬安像是「街頭小混混」。

蔣萬安今天受訪表示，國會議員基於職責在國會殿堂反映人民心聲，強力監督質詢政府天經地義，也是憲法保障的制度，堂堂行政院長在國會殿堂發洩情緒，繼續口出惡言進行人身攻擊，「沒肩膀的閣揆，不負責任政府」。

蔣萬安說，國民黨民代只關心民生用電、穩定供電的狀況，民進黨的民代只在乎蘇院長的面子跟關注他的家世，這不符民眾期待。他呼籲應該多一分鐘討論怎麼解決用電問題，少一秒鐘噴政治口水。

國民黨發言人江怡臻今天也批評，蘇貞昌作為行政院長，連最基本的面對監督都不敢，只會用反質詢的方式轉移話題，不敢扛起責任，我們要這樣的內閣做甚麼？

江怡臻指出，面對重大的疏失，蘇院長選擇逃避責任，把在野黨的監督都當作玩笑來回應，破壞民主原則，製造出勝利的假象，讓國人對政府感到更失望。