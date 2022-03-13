近日因疫情影響，上海多個社區被封控管理。根據中新網前往被封控管理的上海市松江區洞涇鎮平陽社區實地探訪。社區大門口出現冷鏈運輸車的司機和工作人員穿戴防護服準備進入社區。據了解，這是生鮮電商平台向封控社區運送生活物資，主要是蔬菜、肉類等生鮮產品。

該生鮮電商平台相關負責人崔巍介紹，這是由松江區和洞涇鎮兩級政府相關部門組織下，向該封控社區居民提供的「保供套餐」。上海市松江區洞涇鎮平陽居民區黨支部書記倪丹鳳介紹，平陽居民區潤景苑（大二期）從本月5日傍晚開始封控管理，2198戶共7000人封控在家，考慮到居民不能出門採購的實際問題而進行相關採購配送的協調工作。

倪丹鳳表示，此次政府安排配送的「抗疫套餐」中，豬肉、雞肉、馬鈴薯、胡蘿蔔、蔬菜等一應俱全，每戶人家每三天可獲得一次分配，基本能滿足居民的日常需要。除此之外，居民快遞、買藥等均由社區志願者統一安排配送到家。

上海市松江區洞涇鎮黨委書記趙惠瑛說，全鎮有將近10萬人口，目前封控社區就有四個，近12000人，生活物資保障也考驗著基層指揮系統的建立。目前每個封控社區都成立有專門辦公室，配備8名專門人員24小時服務居民，解決居民的各類需求。