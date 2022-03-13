正副總統同台挺參選？ 陳時中回6字

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人今上午出席「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」，陳時中會後受訪，被問到這是否代表蔡等人支持他參選，陳時中避談表示：「是支持中醫界！」

媒體並追問，對於疫情趨緩，衛福部近期有無相關防疫人事異動準備，讓部長可以參選台北市長？陳時中說，目前還談不上趨緩，台灣目前疫情穩定可控，會逐步把檢疫跟隔離天數做適度放寬，然後仔細觀察，尤其自主應變能力的提升，可能會進一步放寬。