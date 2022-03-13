正副總統同台挺參選？陳時中回6字 12:062022/03/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中會後受訪，被問到這是否代表總統蔡英文等人支持他參選，陳時中避談表示：「是支持中醫界！」（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正副總統同台挺參選？ 陳時中回6字 訂閱影音： 中時新聞網 總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人今上午出席「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」，陳時中會後受訪，被問到這是否代表蔡等人支持他參選，陳時中避談表示：「是支持中醫界！」 媒體並追問，對於疫情趨緩，衛福部近期有無相關防疫人事異動準備，讓部長可以參選台北市長？陳時中說，目前還談不上趨緩，台灣目前疫情穩定可控，會逐步把檢疫跟隔離天數做適度放寬，然後仔細觀察，尤其自主應變能力的提升，可能會進一步放寬。 #陳時中 #參選 #中醫界 #北市 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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