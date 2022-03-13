國民黨立委蔣萬安日前在質詢時，詢問行政院長蘇貞昌是否敢承諾不再大停電，結果蘇貞昌不針對問題進行回答，還扯「你祖父說要反攻大陸」，讓國民黨立委李貴敏忍不住說，立委質詢代表的是民意，不管到底有多討厭這個立法委員，官員都應該當面回答民意的提問。

李貴敏在臉書表示，立法委員的質詢不是代表自己發言，是代表他背後的民意，認為備詢的官員不論有多討厭這位立委，都應該當面回答民意的提問，「蘇貞昌自己是學法律的，難道不知道行政官員在立法院備詢是憲法的義務？」

李貴敏指出，蔣萬安問得其實就是現在老百姓最在意的問題，擔心頻頻停電、跳電可能會造成冰箱等電器用品壞掉，但蘇貞昌擺明沒有辦法回答委員質詢的問題，才會在惱羞成怒後做出一個直覺反應，進行人身攻擊。

除此之外，針對蘇貞昌以「街頭小混混」形容國會議員一事，李貴敏也質疑「這個難道就是你執政黨真正要修憲的原因嗎？」李貴敏怒批民進黨先從新聞台開始砍，現在是否又要把憲法上表揚的為民意發聲的管道也截斷，「截斷之後你就可以為所欲為嗎？」

李貴敏說，若把所有的用全都擺在政治上，老百姓需要的事情卻通通都不做，「這個才是我們真正的危機」、「這個跋扈政府，才是我們真正的危機所在！」