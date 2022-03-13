義大院長杜元坤捐贈澎湖文澳國小打擊樂器，希望能為音樂教育盡一分心力，校方感謝他的慨捐義舉，解決燃眉之急。 （澎湖縣政府提供／林雅惠傳真）

澎湖文澳國小因樂器使用頻繁、耗損嚴重，人稱「仁醫」、「狂醫」、「候鳥醫生」的義大院長杜元坤得知後，今日義不容辭捐贈樂器，希望能為音樂教育盡一分心力，把美的樂音傳遞給大家。

澎湖縣長賴峰偉及澎湖縣議會議長劉陳昭玲感謝杜元坤熱心公益，協助學校汰換樂器，讓孩子們享有更優質的音樂學習設備。

文澳國小在2011年成立澎湖縣第一個國小打擊樂團，是全台唯一將打擊樂合奏課程推廣到全校的學校，為了讓澎湖縣打擊樂的發展得以延續，陸續在2013、2016年成立馬公國中、馬公高中打擊樂團，這3個團隊精湛的演出在澎湖各個場合大受好評，今年更在全國音樂比賽榮獲國小、國中、高中組特優。

杜元坤表示，澎湖人給他溫暖，教他如何做一位好醫生，他把澎湖當成是他的故鄉，日前得知文澳國小因樂器使用耗損嚴重，他義不容辭捐贈樂器，包括52鍵馬林巴木琴、40吋室內大鼓、26吋定音鼓、29吋定音鼓，及32吋定音鼓。

賴峰偉說，杜元坤每月定期率義大團隊至澎湖支援醫療服務，總是心繫及協助澎湖，對偏鄉奉獻很多，且他將行醫所得捐贈社會公益近2億元，相當令人感佩。

文澳國小校長方南芳表示，校內樂器每周要提供200多位孩子共用，器材耗損嚴重，由於打擊樂器種類多且價格昂貴，所以汰換更新速度緩慢，樂團的維持需公私部門長期關注與投資，他感謝杜元坤的慨捐義舉，解決燃眉之急，同時希望藉由杜元坤的拋磚引玉，有更多私部門的資源挹助。