近日網路上熱傳「徐匯多地空氣陽性，萬體館附近空氣檢測到陽性」。《澎湃新聞》援引「上海網路闢謠」微信公眾號訪問的專家說法指出，所謂室外空氣有毒，是謠言。事實上，有關部門沒有在漕溪北路等地的室外進行過空氣標本檢測。

復旦大學公共衛生學院副院長闞海東說明，空氣分為室外開闊空氣、室內密閉空氣。室外開闊空氣由於稀釋非常厲害、空氣是流通的，因此病毒陽性概率微乎其微。即便陽性者經過附近，短時可能存在，但病毒引發的氣溶膠在室外空氣中很快會分解、稀釋、流通，幾乎不具備傳染性。

闞海東並稱，2020年武漢疫情期間，專家組曾在空氣中採樣，幾乎沒有陽性；此前冷鏈傳播出現陽性，專家組前往冷庫採樣，也同樣證實了這一觀點。

至於室內密閉空氣（如商場、地鐵等），確實有陽性的風險。這就要求市民出行後，在密閉空間內必須戴好口罩、做好防護，盡可能減少疫情傳播風險。

闞海東同時介紹了近期外省市一特殊病例：外省市確診病例A在溯源中發現，其在戶外公共場所有過短暫時空交集，確診病例B在距離路過病例A時吐了一口痰並快速離開，病例A當時沒有戴口罩。