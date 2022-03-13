一名17歲少女小貝（化名）因愛離家出走數周並拒接家人電話，家人擔心少女遭人軟禁並從事不法行為，急得向警方報案請求協助，一開始循線找到陳姓男友家，但他謊稱女友沒來，不過卻在鞋櫃處發現一雙女用紫色運動鞋，經小春母親確認是女兒所有，透過家人與警方合力勸說，她終於同意回家團圓。

17歲少女小貝的家人認為現任男友對小貝不好，又限制她外出時間，小貝因而負氣離家與男友同居，離家初期，小貝原先願意透過通訊軟體和家人聯繫、報平安，但之後厭煩家人的責備，竟切斷所有聯繫，這讓父母親急到不得了，趕緊尋求警方協助。

少年警察隊6日接獲通報後，與岡山分局共組專案小組積極協尋，經訪查小貝母親得知，小貝男友就居住於鼓山區附近，警方積極調閱監視器後，發現小貝疑似騎乘友人機車在鼓山區出沒，接著到她男友家查訪。

不過該名陳姓男友卻稱聲說女友沒來，但眼尖的員警卻發現鞋櫃處有一雙女用紫色運動鞋，經小貝母親確認為少女所有，讓警方深信少女確實與男友同居，之後透過男友母親連繫上小貝男友，在所有人合力之下勸說下，小貝終於同日晚間回到溫暖的家。