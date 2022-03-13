蘇貞昌與蔣萬安互槓 陳時中揭這3字成引爆點

國民黨立委蔣萬安日前質詢問行政院長蘇貞昌，嗆蘇「你毋敢」保證不停電，蘇揆反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，蘇揆昨更指蔣的質詢是「街頭小混混」，衛福部長陳時中今出席「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」，會後受訪表示，那天質詢大家都有一些火氣，他以旁觀者角度來看，蔣質詢用「敢不敢」來同意，不見得是好事。

陳時中表示，做政務不是用敢不敢在做決定，應該說願意不願意或能不能這個重點比較好，蘇揆也是因為質詢被用「敢不敢」這樣角度，對他來說無法接受， 不過他想這只是一個插曲。