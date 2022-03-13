蘇貞昌與蔣萬安互槓 陳時中揭這3字成引爆點 12:312022/03/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中表示，那天質詢大家都有一些火氣，他以旁觀者角度來看，蔣質詢用「敢不敢」來同意，不見得是好事。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇貞昌與蔣萬安互槓 陳時中揭這3字成引爆點 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨立委蔣萬安日前質詢問行政院長蘇貞昌，嗆蘇「你毋敢」保證不停電，蘇揆反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，蘇揆昨更指蔣的質詢是「街頭小混混」，衛福部長陳時中今出席「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」，會後受訪表示，那天質詢大家都有一些火氣，他以旁觀者角度來看，蔣質詢用「敢不敢」來同意，不見得是好事。 陳時中表示，做政務不是用敢不敢在做決定，應該說願意不願意或能不能這個重點比較好，蘇揆也是因為質詢被用「敢不敢」這樣角度，對他來說無法接受， 不過他想這只是一個插曲。 #質詢 #蘇貞昌 #停電 #小混混 #蔣萬安 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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