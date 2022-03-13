被譽為「英國跳水王子」的湯姆戴利（Tom Daley），去年於東京奧運會上奪得雙人10公尺高台跳水金牌，加上在泳池邊一邊觀賽一邊打毛線的逗趣畫面被拍到後，人氣不斷攀升，成功打開知名度。但沒想到近日他前往夜店享樂時，卻遭人扯下褲子與內褲，使他重要部位被現場的人看光，現場氣氛相當尷尬。

湯姆戴利日前與一群友人前往夜店狂歡，隨著現場氣氛高漲，他也站上桌子嗨到脫掉自己的上衣與外褲，沒想到正當他準備脫掉褲子時，卻有人突然伸手扯下湯姆戴利的內褲，害他當場「露鳥」被前方的人全看光，而他也被突如其來的襲擊給嚇了一跳趕緊摀住重要部位並以正面趴在地上，第一排的人也尷尬轉頭及遮住眼睛。一旁隨行的朋友也立即上前保護，避免有更多人看到這尷尬的一幕，不過這個過程仍遭人拍了下來並公開在網路上，遭到網友們瘋傳。

根據現場目擊者透露，當天湯姆戴利與友人成群結隊的進入夜店，由於人數相當多而引人注意，當其他人發現他就是「跳水王子」湯姆戴利後便湧上前觀看，湯姆戴利則沉浸在現場氣氛中嗨到不能自己，沒想到卻因此遭人扯掉內褲，讓所有人都相當傻眼。

Tom Daley getting pantsed on a night out....Hope we get the unblurred version at some point! pic.twitter.com/Mb8kVPSmYK — PervGooner (@gooner_perv) March 12, 2022

事實上，現年27歲的湯姆戴利不僅在體壇上的表現受人注意外，他私下的生活也備受矚目。先前湯姆戴利便曾大方承認自己同志的身分，並宣布自己早已結婚、與丈夫育有1子，甜蜜生活羨煞旁人，另外他也積極發展自己織毛衣的興趣，經常在IG上分享作品，受到大批網友的讚賞。