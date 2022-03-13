女星Albee（范乙霏）擁有甜美外型和前凸後翹的魔鬼身材，讓她成為許多人心中的女神代表，自然不做作的Albee也是節目時常邀請的嘉賓，而Albee近日則在節目分享，她高中搭捷運時被路人狂看，直到有人提醒，Albee才發現她的制服裙子外翻，導致小褲褲整個露在外面，糗事讓Albee直呼：「超級丟臉」。

Albee登上節目《一代女王》分享糗事經驗，Albee就透露她當年就讀中山女中時，常和同學一起把制服改成有腰身、裙子也一律改短，Albee自嘲：「就是很騷包這樣子」，放學還會偷化妝，所以她早就習慣路人的目光，不過，Albee有一次要走去搭捷運的路上，她卻發現有特別多人在看自己。

起初，Albee不以為意，她一開始還以為自己當天特別漂亮，沒想到Albee搭捷運時，依舊吸引不少路人關注，這時有一位婦人上前提醒Albee說：「裙子」，但她一時沒有反應過來，直到婦人指著Albee的書包，這下她才發現，裙子整個外翻在斜背書包上，Albee直呼：「我的裙子一路上都在書包上面，我的內褲就是露在外面」。

Albee發現她的制服裙子外翻，導致小褲褲整個露在外面。（圖／取材自一袋女王Youtube）

Albee驚呼：「我的裙子一路上都在書包上，我的內褲就是露在外面」。（圖／取材自一袋女王Youtube）

Albee表示，因為當時揹的是斜揹書包，通常都會蓋住裙子、也會有安全感，加上穿裙子比較涼爽，所以當時不覺得有異狀，但未料卻發生「掀裙意外」，糗事也讓Albee直呼：「超級丟臉的！就是很尷尬」。