303大停電後，多個縣市不時再出現多區停電的情況，根據台電3月8日提出的「303停電事故檢討報告」指出，台電應提高電網韌性及分散式電網的發展。環團表示，與其每年喊加強電網的韌性，不如正視電源的韌性，另外也不能讓太陽下山後的「被動式缺電」成為常態。

303大停電飽受國人批評，近日南部再出現的數起多區停電，北部也出現變壓器故障事故，國家供電能力與穩定飽受各界質疑。

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元表示，自2017年815大停電之後，每年大停電最常聽到的就是「加強電網的韌性」，但喊了這麼多次，主管機關應該思考的究竟是加強電網韌性，還是電源的韌性？

從303大停電來看，事故當天只有一個故障點，就在興達電廠內部的匯流排，從線路的加壓來看沒有其他的外部電網故障，但調度中心卻要復電這麼久，應該是電源端的韌性不足，加上「太陽光電要下山」，造成可以提供復電的電源「被動式」短缺。

江肇元指出，王美花部長告訴我們大停電就像是是水管壞掉，是水送不出來而不是水不夠，但部長沒說的是因為水源青黃不接，所以恢復時間加倍，更花了12小時才恢復供電。要不是電力青黃不接，3月3日台南、高雄何必在下午再次停電？要不是電力青黃不接，3月4日下午何必降壓供電？3月4日可沒有任何大事故出現。

他表示，如果備轉容量真的是足夠，復電時間就會縮短；但如果備轉容量是虛的或者不受控制，復電時間就會延長，而且智慧電網固然重要，但電並不會無中生有，這些都是政府不敢告訴你的事實。